Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı
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Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

06.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:56
Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Abdülkadir T. (58) yönetimindeki 34 UJ 6102 plakalı panelvan araç, 'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 BAK 968 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir peynir dükkanının girişine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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