Yalova'da "Trafik Eğitim Parkı" İçin Protokol İmzalandı

Yalova'da yapımı daha önce tamamlanan "Trafik Eğitim Parkı" için belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında eğitim protokolü imzalandı.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Adnan Menderes Mahallesi'nde bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta düzenlenen tören öncesi, çocuklarla birlikte akülü araçlara binerek pistte deneme sürüşü yaptı.



Salman, pistin kentte bir ilk olduğunu belirterek, diğer mahallelere de aynı pisti kazandırmak istediklerini söyledi.



Kentte 3 farklı mahallenin ortak kullanabileceği bir trafik eğitim pisti daha inşa etmeyi hedeflediklerini söyleyen Salman, "Yer arayışımız sürüyor. Açık söylemek gerekirse yerle ilgili sıkıntı çekiyoruz. Uygun yeri bulduğumuz an oraya da aynı şekilde bu tesisleri kazandıracağız. Burada iş sadece belediyeyle bitmiyor. Hem eğitim hem de emniyet ayağı var. Eğitim olmazsa olmazımız, kaçınılmaz." dedi.



Yalova Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Akçay da çocukların trafik eğitimi alabilmeleri için kurumsal olarak farklı protokollere imza attıklarını söyledi.



Trafik Eğitim Parkı vesilesi ile uygulamalarını mahalle düzeyinde yerleşik hale getirdiklerini belirten Akçay, "Biz çocukların trafik eğitimi alması çocukların trafik eğitimi aşılanması konusunda elimizden gelen her türlü desteği Yalova'ya vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından parkta öğrencilerin uygulamalı olarak trafik eğitimi almaları için Yalova Belediye Başkanı Salman, İl Milli Eğitim Müdürü Tosun ve Yalova Emniyet Müdür Yardımcısı Akçay tarafından protokol imzalandı.