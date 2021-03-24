Yalova'da trafiği rahatlatacak kavşak projesi hayata geçiriliyor
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Yalova'da trafiği rahatlatacak kavşak projesi hayata geçiriliyor

24.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Yalova'da trafiği rahatlatacak kavşak projesi hayata geçiriliyor

Yalova Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak olan terminal kavşağının şehrin trafiğini rahatlatacağı bildirildi.

Yalova Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak olan terminal kavşağının şehrin trafiğini rahatlatacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kavşağın, kirazlı sanayi sitesi üst geçidi ile 400 yataklı devlet hastanesini birbirine bağlayacağı belirtildi.

Bölgede Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcı Fatih Şahin'in incelemelerde bulunduğuna yer verilen açıklamada, kısa sürede bitmesi planlanan projenin hayata geçmesiyle birlikte Tonami Meydanının rahat bir nefes alacağı ifade edildi.

Açıklamada, projeyle ayrıca şehrin doğu ve batı yakasında bulunan mahallelerin de birbirine bağlanıp kolay ulaşım sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tutuk, trafik probleminin büyük bir ölçüde rahatlatacak projenin kısa bir sürede biteceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimiz gün geçtikçe büyüyor ve Yalova Belediyesi olarak bizlerde bunu göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz. Belediyemiz ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapacağımız projemizi hayata geçiriyoruz. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte şehrimizin iki yakasında bulunan mahallelerimizi birbirine bağlamış olacağız. Ayrıca Tonami Meydanında oluşan trafiğin önüne geçeceğiz. Şuanda bu bölgemizde altyapı çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Vatan Caddesi ve Yakup Acar Caddesini (çevre yolu) takiben devam eden altyapı çalışmalarımız var. Yakup Acar Caddesinde yol genişletme çalışmalarımıza ise start verdik. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte kavşak projemizin yapımına başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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