Yalova'da tır devrildi: 1 yaralı

16.08.2019 15:39

Yalova'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Necati Kuyucuoğlu (50) yönetimindeki 34 GA 7682 plakalı tır, Yalova-Bursa kara yolunun Esadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölge trafik ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Kazada yaralanan sürücü Kuyucuoğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA