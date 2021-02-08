Yalova'da tıp fakültesi ve yeni baraj çalışmaları devam ediyor

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, kent için önemli iki proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bağatar, yaptığı yazılı açıklamada, tıp fakültesi kurulması ve kentin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacak yeni baraj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'la çalıştıklarını aktaran Bağatar, şu ifadeleri kullandı:

"YÖK Başkanı ve Sayın Sağlık Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması için son noktaya gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulumu onaylanmış bulunmaktadır. Yakın zamanda tamamlanacak olan devlet hastanesine ilave edilecek Tıp Fakültesi binası ile artık çevre illere ilimize hasta gidişine gerek kalmayacak. Sağlıkla ilgili tüm hizmetler ilimizde gerçekleşecektir. Tıp Fakültesi olması ile konusunda uzman doçent ve profesör gibi akademik kadroların Yalova'da bulunması bizlere çok daha iyi hizmet alma imkanı sağlayacaktır. Şimdiden ilimize hayırlı olmasını dilerim."

Gökçe Barajı'ndan kentin artan su ihtiyacını karşılayabilmekte sıkıntılar yaşandığını belirten Bağatar, yeni bir baraj kurulması için DSİ ile yürüttükleri çalışmalarda da sona gelindiğini aktardı.

Su depolama hacmini artıracak ilave bir baraj yatırımı gereksiniminin doğduğuna dikkati çeken Bağatar, şunları kaydetti:

"Mevki olarak Gökçe Barajı'mızın üst tarafına kurulacak, ana kaynağı Nacaklı Deresi olan barajımızın ismi Çağlayan Barajı olarak belirlenmiştir. DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Çağlayan Barajı planlama ihalesi izni alınmıştır. Mart ayı itibarıyla planlama ihalesinin yapılması hedeflenmektedir. Baraj içme suyu maksatlı olup, ilimize yıllık 15 hektometre küp içme suyu sağlayacağı düşünülmektedir. Planlama çalışmalarından sonra proje ihalesi yapılacaktır. Tüm Yalovalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız