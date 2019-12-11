Yalova'da tersanenin boya deposunda çıkan yangın söndürüldü

11.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:10

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Cemre Tersanesinin boya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Altınova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlere ilk müdahaleyi tersane personeli yaptı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Boya deposunun hasar görmesine neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA