Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

14.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:54
Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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