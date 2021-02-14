Yalova'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
14.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:54
Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız