Yalova'da temizlik personelleri sokak hayvanlarını besliyor

31.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:32

Yalova Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan proje kapsamında görev alanındaki sokakları dolaşan temizlik personelleri, bir taraftan temizlik yapıp bir taraftan da aç olan sokak hayvanlarına mama veriyor.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından sokak hayvanlarına yönelik mama projesi hayata geçirildiği bildirildi.

Proje kapsamında sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüten ekipler, kendilerine verilen mamaları gördükleri sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman, havaların soğuması ve ağır kış koşullarının yoğunlaştığı hatırlattı.

Bu sıkıntılı günlerde sokakta bulunan canlılara dün olduğu gibi bugünde sahip çıktıklarını belirten Salman, "Kısa bir süre önce her iki müdürlüğümüzün ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projeyle ülkemizde bir ilke imza atmış olduk. Proje sayesinde sokakta bulunan canlarımız temizlik personellerimiz tarafından besleniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA