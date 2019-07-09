Yalova'da "Tarla Günü" etkinliği

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Çavuşköy'de, Yalova İli Ekmeklik Buğday Üretiminde Yeni Çeşitlerin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Buğday Çeşit Demonstrasyonu Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Batı Akdeniz ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünce geliştirilen buğday çeşitleri çiftçilere tanıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yalova'da 2018 yılında olumsuz iklim koşulları, kalitesiz tohum kullanımı ve verimsiz çeşitler nedeniyle hububat üretiminde ciddi verim kayıpları gözlendiğini söyledi.

Projenin çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda hazırlandığını belirten Parıldar, "Projeyle kısıtlı buğday üretimine uygun alanlardan daha azami verimi almak üzere buğday üretimi yapan üreticilere yeni çeşit buğday tohumu vererek kaliteyi artırmak, üretime teşvik etmek, aynı zamanda üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Bu yıl 5 bin 500-6 bin ton ürün beklediklerini anlatan Parıldar, şöyle konuştu:

"Ayrıca projemiz bu üretime ilave 400-450 ton katkı sağlamıştır. İlimizde işlenmeyen tarım alanımız yaklaşık 100 bin dekar olup bu alanlar kuru tarıma uygundur. Bu alanlarda daha çok hububat üretimi yapmak ve üretim miktarımızı artırmak arzusundayız. Proje maliyeti yaklaşık 433 bin liradır. Bunun içinde toprak işleme, gübreleme, ilaçlama ve hasat işlemleri ile tohum bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüz, tohum maliyeti olarak 56 bin 500 liralık kısmını sağlamış, geri kalan maliyetler çiftçiler tarafından karşılanmıştır."

Tarla Günü etkinliğine, Vali Muammer Erol, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Daire Başkanı Ali Ayar, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA