Yalova'da "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

22.08.2019 15:04

Yalova'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki serginin açılışında konuşan İl Müdür Vekili İrfan Sakinci, bakanlığın toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal, bireysel duyarlılığın gelişmesini amaçlayan bir fotoğraf yarışması düzenlediğini belirtti.

Yarışmanın yıllar içinde gelenekselleştiğine dikkati çeken Sakinci, "Ülkemizin dört bir yanından bu fotoğraflar yarışmaya katılım oldu. 2018 yılında düzenlenmiş yarışmaya ait fotoğraflar, 2019 yılı içinde bir takvim çerçevesinde 81 ilimizde sergilenecek. İlimize Bursa'dan intikal eden fotoğrafları biz de bu sergi sonrası Balıkesir'e göndereceğiz." dedi.

Sakinci, sergide tarım ve insan konulu 61 fotoğrafın bulunduğunu aktardı.

Yarışmanın bu sene "su" temasıyla yapılacağını dile getiren Sakinci, müracaatların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek sergiyi açtı.

Serginin yarın akşama kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

Kaynak: AA