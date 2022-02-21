Yalova'da tarihi eser operasyonunda kılıç ve tabanca ele geçirildi
AA, Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü beldesinde S.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, tarih eser olduğu değerlendirilen 3 tabanca ile bir kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
AA / Sıtkı Yıldız - Güncel