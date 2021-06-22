Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde, 456 sikke, 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.

Yalova'da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde, 456 sikke, 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar sonucunda, Bağlarbaşı Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli Y.M'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ikametindeki aramada, Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke ile 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.M, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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