Samsun'da denetimler aralıksız sürüyor
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Samsun'da denetimler aralıksız sürüyor

Samsun'da denetimler aralıksız sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Samsun'da kapanmanın ikinci gününde sokaklar sakindi. 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek "tam kapanma" döneminde polis ekipleri, kent merkezi içinde ve şehir giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Uygulama noktalarında denetimler yapan polis, kısıtlamada sokağa çıkan vatandaşların evraklarını inceliyor. Ekipler, kurallara uymayan kişiler hakkında da para cezası uyguluyor.

Kapanma sebebiyle normal günlerde insanlarla kaynayan caddeler ve sokaklar tam kapanmada sessizliğe büründü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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