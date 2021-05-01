Yalova'da tam kapanma denetimleri aralıksız sürüyor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek "tam kapanma" döneminde polis ekipleri, kent merkezi içinde ve şehir giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu.
Uygulama noktalarında denetimler yapan polis, Kısıtlamada sokağa çıkan vatandaşların evraklarını inceliyor. ekipler, kurallara uymayan kişiler hakkında da paraca cezası kesiyor. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı