Yalova'da sokaklarda çalıştırılan çocuklar topluma kazandırılıyor

28.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:06

Yalova'da sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan çocuklara yönelik proje kapsamında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından hazırlanan "Çocuk Olmak İstiyorum" projesi, pilot olarak seçilen 700. Yıl Osmangazi Ortaokulunda uygulanmaya başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, okula devam sorunu yaşayan öğrencilerle ilgili saha araştırması sonucunda sokakta çalışmak zorunda bırakılan 17 çocuğu belirledi.

Ailelerle yapılan görüşmelerin ardından sokaktan alınan çocuklar, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle açılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere dahil edildi.

Okul çıkışında servis araçlarıyla alınan öğrenciler, müzik kursları ve spor aktiviteleriyle topluma kazandırılıyor.

Çocukların sokakta çalıştırılmalarının önüne geçilen proje sayesinde sosyal, kültürel ve sportif eğitimle okuldaki başarılarının da artırılması sağlandı.

"Çocuklardan aldığımız ürünlerle onları sokağa mahkum ediyoruz"

RAM bünyesinde görev yapan proje koordinatörü Filiz Çetin, AA muhabirine, projeyi yaklaşık 3 aydır paydaş kurumlarla sürdürdüklerini söyledi.

Çocukların çocukça yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Çetin, küçük yaşta sokakta çalıştırılanların her türlü riske açık olduğunu vurguladı.

Çetin, çocukların tüm haklarının korunması ve devletin sağladığı imkanlardan yararlanmalarının da amaçlandığına işaret ederek, "Amacımız öncelikle çocukları sokaktan uzaklaştırmak, sporla, müzikle, psikososyal destekle okul aidiyetlerini artırmak, aile bağlarını güçlendirmek ve aileyi bu konuda bilinçlendirmek. Ailelerimiz bu konuda çok önemli. Çünkü çocuklarını sokaklardaki risklere karşı korumada yetersiz hissediyorlar." diye konuştu.

Çocukların sokak kültürüne alıştıktan sonra okula aidiyetlerinin azaldığına dikkati çeken Çetin, bunu önlemek için pilot okulda çalışmaların süreceğini anlattı.

Sokaklardan kurtarılan çocuklara haftada birer gün ritim, hentbol ve psikososyal destek eğitimi verildiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Boş zamanlarını daha dolu ve eğlenceli geçirmelerini sağlamaya çaba gösteriyoruz. Daha önce çocuklarımız sabah okula gidip öğleden sonra okuldan kaçıp sokağa gidiyorlardı. Sokak kültürüne alışmışlardı. Mendil ve su satarak, tartıcılık yaparak 3-5 kuruş kazanıyorlardı. Onunla da internet kafelere gidiyorlar, gruplar oluşturuyorlardı. Bu tür gruplarda, bağımlılık yapan kötü alışkanlıklar yaşayabiliyorlar.

Toplumdaki merhamet duygusuyla, sokaklarda satış yapan çocuklardan alışveriş yapılmasını önlemek için de kamu spotu hazırladık. Çocuklardan hiçbir ürün almamak konusunda toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz. Çocuklardan ürün satın alarak iyilik yapmış olmuyoruz, aldığımız ürünlerle onları sokağa mahkum ediyoruz."

"Çocukların enerjilerini sokakta atabildiğini gördük"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolojik danışman Cansu Oğuz da çocukları sokağa çeken etkenler üzerine de çalışma yaptıklarını belirtti.

Görüşmelerde, çocukların sokaklarda harçlıklarını çıkarma ve sokakların iyi hissettirmesi olgusuyla karşılaştıklarını bildiren Oğuz, "Bunun altında yatan nedeni ortaya çıkarmak için çocuklar ve ailelerle yaptığımız görüşmelerde çocukların enerjilerini sokakta atabildiğini gördük. Bir sportif veya müzik faaliyetiyle enerjilerini daha sağlıklı yolla atmalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyle haftanın üç gününü dolu dolu geçiren öğrenciler ise sokaklarda çalışmaktan kurtuldukları için mutlu olduklarını, özellikle spor ve müzik kurslarında çok eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA