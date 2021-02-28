Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

28.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:56
Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, diğer birimler ve Narkotim görevlilerinin destekleriyle, merkez ve ilçelerde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yalova ve Çınarcık ilçesinde 15 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.A, Ö.E, R.P, M.P, İ.U, R.Z, B.G, H.K, D.Y, C.P, O.S, E.T, E.K, Y.K. ve N.M. yakalandı.

Zanlıların ev ve araçlarında narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 540 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve bu silahlara ait

10 fişek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu tüketimi ile ticaretinde kullanılan folyo, cam aparat gibi malzeme ve düzenekler de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye getirildi.

Ayrıca, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişi de yakalanıp ilgili makamlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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