Yalova'da sokak hayvanları ve yaban hayatı için yemleme çalışması yapıldı

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatı için il merkezi ve doğal alanlarda yemleme çalışması yapıldı.

YALOVA (AA) - Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatı için il merkezi ve doğal alanlarda yemleme çalışması yapıldı.

Yalova Valiliği öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şubesi ile Jandarma Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube ekipleri tarafından şehir merkezi ve doğaya yem bırakıldı.

Vali Muammer Erol'un katıldığı yemleme çalışmasında, jandarma ve DKMP ekipleri, Çınarcık ilçesindeki Hasanbaba bölgesine yaban hayvanları için yem bıraktı.

Ekipler, yaban hayvanı popülasyonundaki azalmayı önlemek, tabiattaki doğal dengeyi korumak için her yıl kış şartları ağırlaştıkça düzenli olarak yemleme çalışması yapıyor.

Kar yağışı ve dondurucu soğukların bir anda gelmesiyle birlikte Ortaburun, Hasanbaba, Güneyköy, Çobankale, Karadere mevkiilerinde 359 kilogram buğday, 130 kilogram pazar artığı, 50 kilogram yemek artığından oluşan yem doğaya bırakıldı.

Kasım ayından itibaren bugüne kadar 5 bin 50 kilogram yemleme çalışması yapıldığı da belirtilirken, özellikle son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle ekiplerin yemleme çalışmalarını arttırarak sürdüreceği ifade edildi.

Benzer şekilde il merkezinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama ve yem çalışması yürüten Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube ekipleri de, hayvanların soğuk havada aç kalmamalarını sağlıyor.

Sabah saatlerinde Kent Meydanı ile genelde köpeklerin ısınmak için sığındığı mağazaların bulunduğu Gazipaşa Caddesinde çalışma yürüten ekipler, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini anlatan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube ekibinden polis memuru Adem Yaşar, "Vatandaşlarımızdan ricamız bu soğuk günlerde kapılarına bir kap mama ve su bırakırlarsa herkes mutlu olur." dedi.