Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 513 kişiye ceza
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Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 513 kişiye ceza

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 513 kişiye para cezası kesildi.

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 513 kişiye ceza
27.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:11

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 513 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde ilçelerin de dahil olduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulduğu hatırlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında vatandaşların sabırlı ve sağduyulu davranması sayesinde süreçte sıkıntı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın sabırlı ve sağduyulu davranması tüm ilimiz genelinde sürecin sorunsuz, problemsiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm Yalova ilinde yaşayan ve tedbirlere uyarak duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza il emniyet müdürlüğü olarak teşekkür ederiz. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yasağı ihlal eden toplam 513 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden idari para ceza uygulanmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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