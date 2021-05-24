Yalova'da silahlı kavga
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Yalova'da silahlı kavga

Yalova'da silahlı kavga
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.D. ile H.Ş. kavga etti. Silahların çekildiği kavgada H.Ş, S.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. hastaneye kaldırılırken, H.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bir adet 9 mm, bir adet 7,65 mm olmak üzere toplam 2 tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. H.Ş, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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