Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu

Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu
06.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:36

Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ç'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler Çiftllikköy ilçesi Denizçalı Köyü'ndeki ona ait eve operasyon düzenledi.

Zanlının evinde "Merci" adlı bomba arama köpeğiyle arama yapan ekipler 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1215 tabanca mermisi, 120 adet av tüfeği fişeği, 9 tabanca şarjörü ve 5 tabanca kılıfı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
'Çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı var' diyen Trump'ın mesajını Facebook ve Twitter anında sildi
"Çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı var" diyen Trump'ın mesajını Facebook ve Twitter anında sildi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Sezen Aksu Barış Arduç
Spor Jose Sosa Arda Turan Okan Buruk Sergen Yalçın Süleyman Hurma
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:49:16. #1.15#
title