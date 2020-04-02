Yalova'da semt pazarlarının açılması kararı alındı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Yalova Belediyesi tarafından uygun koşulların sağlanması şartıyla semt pazarlarının yeniden açılması kararını aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Yalova Belediyesi tarafından uygun koşulların sağlanması şartıyla semt pazarlarının yeniden açılması kararını aldı.

İI Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında "Kovid-19 Salgını" gündemiyle olağanüstü toplandı.

Toplantıda Yalova Belediyesi tarafından uygun koşulların sağlanması şartı ile merkez ilçesindeki pazarların açılmasına karar verildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Mart 2020 tarihinde ikinci bir emre kadar merkezdeki semt pazarlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Kaynak: AA