Yalova'da şehitliklerde hüzünlü bayram
Yalova'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
24.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:12
Yalova'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları, bayramın ilk gününde Yalova Şehitliği'ne geldi.
Yalova Şehir Mezarlığı içinde bulunan şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, dualar okuyup mezar temizliği yaptı.
Mezarlık içindeki merkezi sistemden gün boyu Kur'an-ı Kerim okunurken, maske takarak önlem alan aileler ise Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.
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Kaynak: AA