Yalova'da sağanak etkili oldu
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Yalova'da sağanak etkili oldu

Yalova'da etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinde su baskınları yaşandı.

Yalova'da sağanak etkili oldu
19.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:17

Yalova'da etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Su biriken kavşak ve yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı caddelerde ise iş yerlerini su bastı.

Yalova Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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