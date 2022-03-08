Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova'da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü durumunda şüphelenerek durdurduğu 35 plakalı otomobil içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Çocuk Pusetinin içinde zulalı vaziyette 2 bin 730 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi Araçta bulunan M.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Otomobil, Yalova, Çocuk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title