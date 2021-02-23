Yalova'da pul boncuk dikişleri kursuna katılan engelliler sertifikalarını aldı
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Yalova'da pul boncuk dikişleri kursuna katılan engelliler sertifikalarını aldı

23.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:13
Yalova'da pul boncuk dikişleri kursuna katılan engelliler sertifikalarını aldı

Yalova'da Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında açılan "Pul boncuk dikişleri" kursuna katılan engelliler sertifikalarını aldı.

Yalova'da Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında açılan "Pul boncuk dikişleri" kursuna katılan engelliler sertifikalarını aldı.

"Mesleki Eğitimde Engel Yok" sloganıyla hayata geçirilen ve 8 ay süren kursun sonunda Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneğinde sertifika töreni düzenlendi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından finanse edilen, Yalova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkı sağladığı kursu başarıyla tamamlayan 8 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Kurs ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Öğretmeni Nezihe Yavaş, meslek edindirme amaçlı kursun başarılı geçtiğini ifade etti.

Yavaş, "Kendilerini geçindirebilmek açısından bir şeyler üretip satabilmeleri için düzenlenmiş olan bir eğitim kursuydu. 8 aylık sürecin sonunda da çok güzel işler ve ürünler çıkardık. İlerleyen zamanlarda da bir kermesle bunların satışını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Törene, Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, siyasi parti il yöneticileri, kurum müdürleri ve dernek yönetimi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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