Yalova'da PTT çalışanlarından vergi tepkisi

07.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:19

PTT Yalova Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan Birlik Haber-Sen üyeleri, çalışanlardan kesilen vergilere tepki gösterdiler. Birlik Haber-Sen Yalova Temsilcisi Ahmet Esen, "Yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir" dedi.



Birlik Haber-Sen Yalova Temsilciliği tarafından PTT Yalova Başmüdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Birlik Haber-Sen üyelerinin yanısıra Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Yalova Şube Başkanı Uğur Hakan Tan, Diyanet Sen Yalova Şube Başkanı Şuayip Akgün de katıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamanın metnini ise Birlik Haber-Sen Yalova Temsilcisi Ahmet Esen okudu. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen açıklamada vergi yükünün ağırlığına vurgu yapan Esen, "Sözlerime başlamadan önce vatanımızın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek millet ve devlet düşmanlarına fırsat vermemek için Kurtuluş savaşında, Çanakkale'de, terör ile mücadelede, 15 Temmuz' da ve son olarak Barış Pınarı Harekatında şehit düşen güvenlik güçlerimize ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah' tan rahmet diliyorum, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ve gazilerimize Allah' tan acil şifalar diliyorum. Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren ve 1 UMM alt komisyonunda kabul edilerek TBMM'de görüşülmesine başlanacak olan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" alt komisyonda kabul edilen halinin 399 sayılı KI IK kapsamında çalışanların, çeşitli kanunlara tabi olarak İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların, TRT'de olduğu gibi kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personellerin, taşeronların ve 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının üzerindeki acımasız vergi yükünü hafifletmeyeceğini gördüğümüz için, kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlamadan önce hala düzeltilmesine imkan olduğundan, Birlik Haber Sen olarak yaşanan mağduriyetleri anlatmak için bu gün burada ve tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak toplandık" dedi.



Esen açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:



"Anayasamızın 'Vergi Ödevi' başlıklı 73'üncü maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür" demesine rağmen, ülkede toplanan vergilerin azımsanmayacak ciddi bir kısmı çalışanlardan alınan dolaylı ve doğrudan vergilerden oluşmaktadır. Hatta verginin en kolay tahsil edildiği kesim kamu çalışanları olmaktadır. Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve düşük gelir grubunu koruması gereken Vergi Kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir. Anayasamızda belirtildiği haliyle herkesin mali gücüne göre vergi ödemek ile yükümlü olmasına rağmen daha maaşını almadan elinden alınan yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir. 399 sayılı KHK kapsamında ve çeşitli kanunlara göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışanlar, TRT'de çalışan kadro karşılığı sözleşmeli personeller, diğer devlet memurlarından farklı olarak gelir vergilerini net ellerine geçen maaş üzerinden değil kaba haliyle ifade etmek gerekirse brüt maaşları üzerinden yani ellerine geçmeyen para üzerinden ödemektedirler, bunun sonucu olarak ocak ayı maaşlarından yüzde 15 gelir vergisi kesilirken, nisan ayında yüzde 20, eylül ayında ise yüzde 27 gelir vergisi kesintisiyle ocak maaşlarından 1000 lira daha düşük maaş alır hale getirilmekte ve yıllık 8-10 bin lira vergi ödemektedirler. Bu durum sayıları kamuda 100 bin kişi civarında olan bu çalışanları derinden üzmektedir. Bir yandan enflasyon diğer yandan alınan vergiler ile alım gücü düşen kamu çalışanları geçinemez hale düşmekte ve zaten yoksulluk sınırında olan maaşları açlık sınırı altında kalmaktadır. Kamu çalışanı devletin vatandaşlarına ulaşan merhametli eli ve gülen yüzü, aydın ve eğitimli tabakasıdır. Bu çalışanlar üretime kattıkları katma değer ile devletin gelişmesine katkı sunmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki Kamu çalışanının mali ve sosyal gücü, devletin gücüdür. Kamu görevlilerinin maaşlarının arttırılacağı zaman maliye bütçesinin zorlandığı söylenirken, bu çalışanlardan vergi alırken ise patronlardan daha çok vergi alındığı, vergi almanın en kolay yolu olarak görüldüğü düşündürücüdür. Bu hali ile mevcut vergi kanunun adil olmadığı devletin adalet ilkesine yakışmadığı, memurdan alınan verginin kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden katbekat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez. Bu gün bu yanlışların düzeltilmesi için bir adım atma imkanı olanlar, vatandaşına yakışır bir yönetim isteği içinde olanlar, kamu çalışanını hak ettiği refah seviyesine çıkarmak isteyen siyasilerin önünde bulunan vergi tasarısı ile bir imkan olduğunu ve bu imkanın iyi değerlendirilesini istiyoruz. Adil, sosyal, hukuk sisteminin daha da güçlenmesi için tüm vatandaşlarına eşit ve kazançları oranında vergi sistemini getirme zamanıdır. Gün vergi adaletinin sağlanması için bir adım atma günüdür". - YALOVA

Kaynak: İHA