Yalova'da psikososyal destek hattı kuruldu Yalova'da, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadelede kapsamında uygulamaya alınan psikososyal destek hattı hizmete alındı.

Yalova'da, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadelede kapsamında uygulamaya alınan psikososyal destek hattı hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık çalışanları ve tüm vatandaşların salgın sürecindeki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde psikososyal destek hattı kurulduğu anımsatıldı.

Vatandaşların 0226 814 25 70 numaralı hattan hafta içi 08.30 ile 17.00 saatleri arasında faydalanabileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hat günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme yada karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara, stres yönetimi konularında psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor."

Kaynak: AA