Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı

- Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alırken, çarşıda korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi çarşıda umursamazca gezisi HES kontrolüne takıldı.

- Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı

YALOVA - Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alırken, çarşıda korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişi çarşıda umursamazca gezisi HES kontrolüne takıldı.

Yalova'da çarşıda gezen 2 kişi, görevliler tarafından yapılan HES kodu kontrolünde pozitif oldukları ortaya çıktı. Virüs taşıyan 2 kişi, Termal KYK yurduna Ambulans götürülürken, haklarında işlem yapıldı. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova'nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise bu duruma vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova'nın üçüncü sırada yer alması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL