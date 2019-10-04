Yalova'da polisten kaçtılar, bursa'da kaza yapınca yakalandılar

04.10.2019 12:30

YALOVA'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, nefes kesen kovalamacanın ardından Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin yolu kestiği kavşakta kaza yaptı. Otomobildeki 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Yalova kent merkezinde polis ekipleri, şüphe üzerine içerisinde 4 kişinin bulunduğu 61 SF 660 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yalova polisinin iletişime geçtiği Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Kavşağı'nda önlem aldı. Otomobilin sürücüsü, önlem alan polisi görünce, emniyet şeridine yöneldi. Burada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araç, kontrolden çıkarak, önce refüje, ardından da kaldırıma çarptı.

Araçtaki 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Direnen şüpheliler, polis otosuna güçlükle bindirilerek Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İkisinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Yalova polisine teslim edildi.

Şüpheli aracın çarptığı otomobil ise çağrılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: DHA