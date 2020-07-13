Yalova'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Polis memuru Kazım Yiğit (34) idaresindeki 54 ABT 100 plakalı otomobil, Yalova-Kocaeli kara yolu Altınova Kavşağı mevkisinde A.T'nin kullandığı 41 P 1246 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Yiğit yaşamını yitirdi, A.T. ise yaralandı.
Yiğit'in cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Aynı hastanede tedavi altına alınan A.T'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde tören
Kazada hayatını kaybeden Kazım Yiğit için Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı.
Evli ve iki çocuk babası Yiğit'in naaşı, cenaze aracıyla Müdürlük bahçesine getirildi.
Yiğit'in cenazesi, mesai arkadaşlarından helallik alınması ve dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.
Törene, polisin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık katıldı.
Kaynak: AA