Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
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Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

11.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:53

Yalova'da 192 kilo 150 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da 192 kilo 150 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova güzergahı kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler ve adreslerini takibe alan ekipler, ayrı tarihlerde 2 operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, pirinç torbalarının içine gizlenmiş uyuşturucuyu depoladıkları tespit edilen A.A. ve S.P'nin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, hazırlanarak torbalara konulan 200 pakette 109 kilo 750 gram eroin bulundu.

Diğer operasyonda ise V.Y'nin özel bir düzenekle hazırladığı bal tenekelerinin içinde 118 pakette 82 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, S.P. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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