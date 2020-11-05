Yalova'da pazar esnafına HES kodu ve tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi
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Yalova'da pazar esnafına HES kodu ve tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi

05.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:35
Yalova'da pazar esnafına HES kodu ve tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi

Yalova'da pazar esnafına Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu ve tek tip kıyafet mecburiyeti getirildi.

Yalova'da pazar esnafına Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu ve tek tip kıyafet mecburiyeti getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Açıklamada, pazar yerlerinde çalışan tüm esnafın çalışma esnasında aynı tipte forma giymelerine ve

formaları üzerinde kendilerini tanıtıcı kimliklerinin takılı olmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, pazar yerinde çalışan tüm pazar esnafının pazar yerine girişlerinde HES kodu

kontrollerinin resimli kimlik belgeleri ile teyidi yapılarak alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar yerinde çalışan tüm pazar esnafının pazar yerine girişlerinde HES kodu

kontrollerinin resimli kimlik belgeleri ile teyidi yapılarak alınmasına,

alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi

gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri

gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun

195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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