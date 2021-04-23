Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle zabıta üniforması giyen özel gereksinimli çocuklar, denetimler gerçekleştirdi.

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle zabıta üniforması giyen özel gereksinimli çocuklar, denetimler gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta üniforması giydirilen özel gereksinimli 3 çocuk, şehir merkezinde denetimlere katıldı. İlk olarak Zabıta Müdürlüğünde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile toplantı gerçekleştiren çocuklar, denetim hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından ilk olarak marketlerde denetim gerçekleştiren çocuklar, HES kodu uygulaması, fiyat etikleri ile birlikte ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Market denetimlerinin bitimiyle fırınları ziyaret eden çocuklar burada ise gramaj kontrolü yaptı.

Daha sonra çocuklar, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cengiz Koçal Caddesi üzerinde yapılan kontrole katıldı.

Programın ardından Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı