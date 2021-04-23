Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle zabıta üniforması giyen özel gereksinimli çocuklar, denetimler gerçekleştirdi.

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle zabıta üniforması giyen özel gereksinimli çocuklar, denetimler gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta üniforması giydirilen özel gereksinimli 3 çocuk, şehir merkezinde denetimlere katıldı. İlk olarak Zabıta Müdürlüğünde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile toplantı gerçekleştiren çocuklar, denetim hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından ilk olarak marketlerde denetim gerçekleştiren çocuklar, HES kodu uygulaması, fiyat etikleri ile birlikte ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol etti. Market denetimlerinin bitimiyle fırınları ziyaret eden çocuklar burada ise gramaj kontrolü yaptı.

Daha sonra çocuklar, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cengiz Koçal Caddesi üzerinde yapılan kontrole katıldı.

Programın ardından Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı
Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı
Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı
Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özel gereksinimli çocuklar zabıta olup, denetim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:30:02. #1.15#

title