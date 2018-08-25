Yalova'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Yalova'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Yalova'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Yalova İzmit yolunun Taşköprü beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı Olga Komarova'ya (52) Şakir Yazıcı'nın kullandığı 77 BF 333 plakalı otomobil çarptı.

Komarova, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Yazıcı gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anını çevredeki bir güvenlik kamerası kaydetti.

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