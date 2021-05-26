Yalova'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da uygulama noktasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Mustafa Emanetoğlu'nun cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde defnedildi.