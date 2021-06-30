Yalova'da otobüs yolcusuna ait valizde 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da otobüs yolcusuna ait valizde 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yalova'da otobüs yolcusuna ait valizde 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda valiz içerisindeki gizli bölmede 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'da bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda valiz içerisindeki gizli bölmede 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde H.B'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Fiziki takip altında tutulan H.B'nin yolcu otobüsüyle seyahat ettiğini belirleyen ekipler, yolcu otobüsünü otoyolda durdurdu.

Otobüsten indirilen H.B. gözaltına alınırken, şüphelinin valizindeki gizli bölmede 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da otobüs yolcusuna ait valizde 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:08:08. #1.15#

title