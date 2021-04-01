Yalova'da otele uyuşturucu götüren şüpheli gözaltına alındı
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Yalova'da otele uyuşturucu götüren şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da otele uyuşturucu götüren şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da beraberindeki uyuşturucu maddelere otele götüren şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da beraberindeki uyuşturucu maddelere otele götüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yapılan istihbarat çalışması sonrası harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinden ilçedeki bir otele giden taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan O.B'nin (23) üst aramasını yapan ekipler, şüphelinin üzerinden 257 gram toz esrar, 20 gram skunk ve 450 adet extacy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.B'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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