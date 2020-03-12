Yalova'da örnek uygulama Yalova'da bir kahvehane korona virüse karşı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yalova'da bir kahvehane korona virüse karşı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Kahvehane işletmecisi, okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldiven kullanmadan oynanmasına izin vermiyor.



Korona virüsüne karşı toplumun her kesimi kendi imkanlarıyla tedbir almaya başladı. Yalova'da bir kahvehaneci, işletmesinde okey, tavla ve kağıt oyunlarının eldivensiz oynanmasına izin vermiyor. Müşterilerine oyun oynayacakları zaman eldiven dağıtan Umut Onar adlı işletmeci, kahvehanesine gelen müşterilerin kullandıkları oyun malzemelerini kolonya ile sık sık dezenfekte ediyor. Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletmeci, "Ülkemizde korona virüsü tehdidi ile karşı karşıyayız. Bu virüsün yayılmasına ve bulaşmasına engel olmak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Müşterilerimiz de bu uygulamaya son derece sıcak baktılar. Bence bu uygulama ülkemize de örnek olmalı. Ayrıca oyun aletlerini de dezenfekte ediyoruz. Halk sağlığı bizim için çok mühim" diye konuştu.



Müşteriler de uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, "Biz bu uygulamayı çok yerinde buluyoruz. Halkımızın hatta yaşlı kesimin çoğu kahvehanelerde vakit geçiriyor. Bence oyun oynarken de bu uygulamanın yapılması iyi olmuş. Virüs zaten ağırlıklı olarak temas ile bulaşıyor. Bu oyun aletlerine her gün birçok farklı insan dokunuyor" dediler. - YALOVA

Kaynak: İHA