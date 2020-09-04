Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın (2)
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Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDIYalova'nın Armutlu ilçesinde, saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın (2)
04.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:23

KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3.5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

?YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangının, Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Meslek Yüksekokulu ile Zafer Caddesi arasında bulunan alanda çıktığı, rüzgarın etkisi ile büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştığı ve güvenlik için bir ev ile 3 adet konteynerın boşaltıldığı belirtildi. Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada soğutma çalışmalarına devam edildiği ifade edildi. 

Cem Mete OKUR/ARMUTLU, (Yalova),


Kaynak: DHA

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