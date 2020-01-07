Yalova'da ölü yunus bulundu

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:01

Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek sahiline vurmuş ölü bir yunus balığı bulundu.



Yalova'nın Altınova ilçesinde sahilde ölü bir yunus balığı olduğu ihbarını alan Altınova Belediyesi ekipleri Hersek sahiline gittiler. Burada kumların üzerinde yaklaşık 1.5 metre boyunda bir yunus balığı buldular. Belediye ekipleri tarafından sahilden alınan ölü yunus, gerekli incelemenin ardından gömüldü. - YALOVA

Kaynak: İHA