Yalova'da okul ve ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
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Yalova'da okul ve ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

26.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:48
Yalova'da okul ve ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Yalova'da farklı zamanlarda okul ve ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Yalova'da farklı zamanlarda okul ve ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, 24 Şubat'ta İsmet Paşa Mahallesinde bulunan bir ikametten 2 adet televizyon, kamera kayıt cihazı, mikrodalga fırın gibi çok sayıda ev eşyası çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada belirlenen şüpheli M.A.E. ve R.Ç.'nin Adnan Menderes Mahallesinde suç üstü yakalandığı ve kullandıkları otomobil içerisinde yapılan aramada ikametten çalınan eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

Eşyaların ikamet sahibine teslim edildiğine yer verilen açıklamada, "Ayrıca şüpheliler hakkında yapılan detaylı araştırmada M.A.E.'nin 29 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz İsmet Paşa Mahallesinde bulunan bir okuldan 2 adet laptop, 2 adet kamera kayıt cihazı çalınması olayı ve 31 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan bir ikametten televizyon, kamera, müzik seti ve laptop çalınması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir. 24 Şubat 2021 günü yakalanan M.A.E. ve R.Ç. isimli şüpheliler, haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte 25 Şubat 2021 günü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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