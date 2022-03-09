Yalova'da okul tatil mi? Yalova Bursa'da okullar tatil mi?

YALOVA (Haberler.com) - Yalova okul tatil mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Yalova'da okullar tatil mi? Yalova Valiliği açıklaması! Yalova'da kar tatili var mı? Yalova'da yarın okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

YALOVA'DA OKUL TATİL Mİ?

Yalova'da 10 Mart 2022 Perşembe gününün tatil olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ? (10 MART)

Bursa'da 10 Mart 2022 Perşembe gününün tatil olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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