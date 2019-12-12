Yalova'da okul servisleri denetlendi

12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:00

Yalova'da okul servisleri üzerinde denetim yapan ekipler, uygun görülmeyen servisler ile çalışanlar hakkında yasal işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güven içerisinde okullarına ulaşabilmesi amacıyla okul servislerini denetledi.

Ekipler, ayrıca denetimle servis sürücülerinin hata karşısında yakalanma riskini hissettirmeyi, sürücü ve rehber personelin dikkat ve hassasiyetini üst düzeyde tutmayı, araçların karışabileceği kazaların önüne geçebilme ve uygun görülmeyen personelleri tespit etmek için çalışma yürüttü.

Gün boyu yürütülen çalışmalarda 102 servisi denetleyen ekipler, kusuru bulunan 15 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde 6 araç sürücüsü ve rehber personelin okullarda görev yapamayacağını tespit eden ekipler, sürücü ve personeller hakkında da görevden el çektirilmesi için yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA