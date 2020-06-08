Yalova'da nikahları ertelenen çift için özel tören yapıldı Yalova Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle nikahlarını ertelemek zorunda kalan çift için özel nikah töreni düzenledi.

Yalova Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle nikahlarını ertelemek zorunda kalan çift için özel nikah töreni düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamadan dolayı Kadir Öz (72) ve Mazlüme Düşova'nın (58) nikahını erteletmek zorunda kaldığı belirtildi.

Normalleşme süreciyle Nikah Memurluğunda alınan tedbirler kapsamında nikah işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Kadir Öz ve Mazlüme Düşova da bu çiftlerden biriydi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sade nikah töreniyle bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen çiftlerin nikahı alınan önlemler neticesiyle şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, nikah işlemlerinin az sayıda katılımcı ve alınan önlemler dahilinde yapıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelge doğrultusunda nikah akitlerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikahlar da kimse bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA