Yalova'da "müzik, dans ve sanat kampı"

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) tarafından "TÜMATA ile Kadim Türk Kültürüne Ait Müzik, Dans ve Sanat Kampı" etkinliği düzenlenecek.

Armutlu ilçesinde, 12-16 Temmuz'da Alişler Yurdu Ekoköyü'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, 2017 yılında vefat eden TÜMATA kurucusu Rahmi Oruç Güvenç'in 45 yıllık müzik terapi deneyimleri katılımcılarla paylaşılacak.

Almanya Münih-Berlin ve İspanya'dan sonra 4'üncüsü Yalova'da düzenlenecek ve 5 gün sürecek etkinlikte, Oruç Güvenç'in müzik terapi metodu, Orta Asya Türk kültürüne ait danslar ve terapi etkileri hakkında eğitim verilecek.

Programda, Oruç Güvenç'in öğrencisi İspanya asıllı müzik terapist Hayri Jordi Delclos, Türk makam musikisi ile tedavi geleneği üzerine uygulamalı çalışma yapacak. Uygur asıllı sanatçı Dr. Gülzade Tanrıdağlı da Orta Asya danslarından örnekler gösterecek.

Katılımcılara kampta bendir, erbane, kudüm, rebab, çeng, ağız kopuzu enstrümanlarının kursları da yer alacak.

Kaynak: AA