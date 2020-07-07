Yalova'da müzeler dezenfekte edildi
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Yalova'da müzeler dezenfekte edildi

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında halka açılan müzelerin dezenfekte işlemlerini yaptı.

Yalova'da müzeler dezenfekte edildi
07.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:26

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında halka açılan müzelerin dezenfekte işlemlerini yaptı.

İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Yalova'ya değil dünyaya mirası çevre abidesi Yürüyen Köşk, vatandaşların kullanımına açılmadan önce ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ardından Kent Müzesi ve kağıt yapımına öncülük eden Raif Dinçkök Kültür Merkezi içerisinde bulunan Kağıt Müzesi'nin dezenfeksiyonu ekipler tarafından sağlandı. Yapılan dezenfeksiyon işlemleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve takdir topladı. Vatandaşlar emeklerinden dolayı Yalova Belediyesi nezdinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerine teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

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