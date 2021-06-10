Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor
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Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması sürüyor.

Yalova'da deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışması sürüyor.

Taşköprü beldesi sahilinde geniş bir alanda etkili olan müsilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekiplerince toplanıyor

Çalışmayı izleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, yaptığı açıklamada, il merkezindeki balıkçı barınağı ile Taşköprü'de Topçular Feribot İskelesi yanındaki koyda müsilaj tespit ettiklerini bildirdi.

Temizlik faaliyetini üçüncü gününde aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Düne kadar 53 metreküplük bir salya temizliğimiz oldu. Bugün itibarıyla şimdiye kadar 20 metreküplük bir temizlik çalışmasını tamamladık. Çalışmalarımız belediyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle aralıksız günbegün salyanın tespit edilen noktalarında devam ettiriyoruz."

Yılmaz, koyda müsilajın dağılmaması durumunda yarın da aynı bölgede geniş kapsamlı temizlik yapılacağını sözlerine ekledi.

Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor
Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor
Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor
Yalova'da müsilaj temizlik çalışması devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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