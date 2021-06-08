Yalova'da müsilaj temizliği başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da müsilaj temizliği başladı

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

- Yalova'da müsilaj temizliği başladı Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları Yalova'da da başladı.

- Yalova'da müsilaj temizliği başladı

YALOVA - Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları Yalova'da da başladı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde müsilajla mücadele kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneler bölgesinde deniz temizliği çalışmaları yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı. Müsilaj tekne ve deniz süpürgesi yardımıyla denizden çekildi. Çalışmaları Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova Liman Başkanı Nurullah Hakan Pekşen ile Orman İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman takip etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eylem planları kapsamında bugün biz de ilgili paydaşlar Liman Başkanlığımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, valimizin başkanlığında talimatları doğrultusunda sabah keşiflerimizi yaptık. Müsilajın yoğun olarak ilimizde tersaneler bölgesinde rüzgarın etkisiyle birikmiş olduğunu tespit etti. Bunu müteakip burada bugün eş zamanlı olarak Marmara'ya kıyısı olan 7 illerle birlikte bizler de çalışmalarımızı gerek deniz süpürgeleri, gerekse mekanik ekipmanlarla başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Yılmaz, Merkez Koordinasyon Kurulu bünyesinde çalışmaların takip edildiğini ifade etti.

Yalova'da müsilaj temizliği başladı
Yalova'da müsilaj temizliği başladı
Yalova'da müsilaj temizliği başladı
Yalova'da müsilaj temizliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da müsilaj temizliği başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 18:17:18. #1.14#

title