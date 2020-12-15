Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi
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Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi

15.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:12
Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi

Yalova'da düzenlenen operasyonda, Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen operasyonda, Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler S.U'nun, temin ettiği bir tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı.

Alıcı gibi davranarak irtibat kurdukları şüpheliyle Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde buluşan ekipler S.U'yu suçüstü yakaladı.

Zanlının üst aramasında, Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettiği tablet bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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