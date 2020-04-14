Yalova'da minibüs alev alev yandı Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde park halindeki bir yolcu minibüsü bilinmeyen nedenle yandı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde park halindeki bir yolcu minibüsü bilinmeyen nedenle yandı. Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde bir minibüsün yandığı ihbarını alan Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Alevler içerisinde kalan araca hemen müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Bekir Giray'a ait 77 DV 293 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri bir can kaybı yaşanmadı. Olayın araçtaki elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışmaları sürdürürken, güvenlik güçleri de olayla ilgili tahkikat başlattı. - YALOVA

Kaynak: İHA